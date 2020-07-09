Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про те, коли варто очікувати повернення фанатів на трибуни.

Про це Андрій Павелко розповів у інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3".

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Ми продовжуємо роботу над тим, щоб повернути уболівальників. Впритул працюємо з міністерством охорони здоров'я, Максимом Степановим і Віктором Ляшко. Ми маємо всі шанси, щоб в цьому або наступному турі ми могли відкрити для уболівальників 25% від місткості стадіону.



Я думаю, що це все буде залежати від епідеміологічної ситуації та рішення МОЗ. Але ми кожен день на зв'язку, щоб уже в найближчі тури повернути наших уболівальників на стадіон,

– сказав Павелко.

Коли в Україні дозволять фанатам відвідувати футбольні матчі

Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах. Через зростання нових випадків COVID-19 в Україні футбольні вболівальники потраплять на стадіони пізніше.

"Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення через тур. На цей тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після цього ми планували дати можливість для 25% і у нас. Думаю, дату повернення уболівальників ми трохи скорегуємо. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина", – заявив Павелко в середині червня.