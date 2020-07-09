Президент УАФ анонсував відкриття стадіонів для уболівальників найближчим часом
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів про те, коли варто очікувати повернення фанатів на трибуни.
Про це Андрій Павелко розповів у інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2/3".
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Ми продовжуємо роботу над тим, щоб повернути уболівальників. Впритул працюємо з міністерством охорони здоров'я, Максимом Степановим і Віктором Ляшко. Ми маємо всі шанси, щоб в цьому або наступному турі ми могли відкрити для уболівальників 25% від місткості стадіону.
Я думаю, що це все буде залежати від епідеміологічної ситуації та рішення МОЗ. Але ми кожен день на зв'язку, щоб уже в найближчі тури повернути наших уболівальників на стадіон,
– сказав Павелко.
Коли в Україні дозволять фанатам відвідувати футбольні матчі
Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах. Через зростання нових випадків COVID-19 в Україні футбольні вболівальники потраплять на стадіони пізніше.
"Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення через тур. На цей тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим уболівальникам повернутися. У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає уболівальників 17 червня. Тому якраз після цього ми планували дати можливість для 25% і у нас. Думаю, дату повернення уболівальників ми трохи скорегуємо. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина", – заявив Павелко в середині червня.