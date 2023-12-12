Безумие в Турции: президент клуба ударил арбитра, после чего его добивали ногами – видео

В понедельник, 11 декабря, прошли заключительные матчи 15-го тура турецкой Суперлиги по футболу. В одном из них Анкарагюджю на своем поле принимал Ризеспор.

Поединок завершился со счётом 1:1. Однако запомнится он не непосредственными событиями во время встречи, а скандалом, случившимся после финального свистка.

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Избиение футбольного арбитра в Турции

После завершения встречи президент хозяев Фарук Коджа выбежал на поле и ударил главного рефери матча Халила Меллера в глаз. Судья после этого упал на газон, а человек из толпы добивал его ногой.

До этого во время матча произошло несколько спорных ситуаций, которые и вызвали, по всей видимости, такую дикую реакцию. На 10-й минуте Анкарагюджю вышел вперед в счете, однако судья отменил гол из-за игры рукой в атаке.

В начале второго тайма Али Соу получил вторую желтую карточку, после чего хозяева остались в меньшинстве уже при счете 1:0. На 90+5-й минуте был удален и игрок гостей, но уже в конце компенсированного времени Ризеспор все же вырвал ничью.

После чего последовал огромный позор, который будет иметь серьезные последствия для агрессоров. Отмечается, что уже начаты следственные действия в отношении нарушителей. было дано указание идентифицировать всех подозреваемых и заключить их под стражу. Также было приказано задержать находящегося в больнице президента Анкарагюджю Фарука Коджа.

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Федерация футбола Турции оперативно отреагировала на ужасные события и объявила о приостановке соревнований на всех уровнях:

Сегодня эту подлую атаку совершили не только против Халила Умута Меллера. Это бесчеловечное нападение было совершено против всего турецкого футбола. В отношении лиц, виновных в происшествии, были возбуждены уголовные дела.



Ответственный клуб, президент клуба, его менеджеры и все напавшие на Халила Умута Мелера преступники будут наказаны самым строгим образом. По решению совета директоров Федерации футбола Турции матчи во всех лигах перенесены на неопределенный срок.

. После 15-го тура Анкарагюджю занимает одиннадцатое место в Суперлиге, Ризеспор – восьмое.