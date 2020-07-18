Действующий Президент Сербии Александар Вучич решил осуществить свою детскую мечту. Он начал обучение на баскетбольного тренера.

Для этого 50-летний Вучич решил получить официальный диплом, который даст ему право тренировать детей. Поэтому он пошел на соответствующие курсы, сообщив об этом на своей официальной странице в Instagram.

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"Второй раз в жизни становлюсь студентом. На этот раз – Высшей спортивной школы. Намерен стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Вы не представляете, насколько я счастлив от того, что после стольких лет осуществляю свою детскую мечту", – написал Вучич.

Об увлечении Вучича баскетболом в Сербии известно давно. В молодости он сам играл на любительском уровне, а сейчас является болельщиком команды "Црвена Звезда" из Белграда.

Что известно об Александаре Вучиче