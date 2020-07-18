Президент Сербии Вучич решил стать баскетбольным тренером
Действующий Президент Сербии Александар Вучич решил осуществить свою детскую мечту. Он начал обучение на баскетбольного тренера.
Для этого 50-летний Вучич решил получить официальный диплом, который даст ему право тренировать детей. Поэтому он пошел на соответствующие курсы, сообщив об этом на своей официальной странице в Instagram.
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"Второй раз в жизни становлюсь студентом. На этот раз – Высшей спортивной школы. Намерен стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Вы не представляете, насколько я счастлив от того, что после стольких лет осуществляю свою детскую мечту", – написал Вучич.
Об увлечении Вучича баскетболом в Сербии известно давно. В молодости он сам играл на любительском уровне, а сейчас является болельщиком команды "Црвена Звезда" из Белграда.
Что известно об Александаре Вучиче
- 50-летний Александар Вучич с мая 2017 года – президент Сербии. До этого он был премьер-министром страны с 2014 до 2017 года. Перед тем работал в правительстве на должностях министра информации (1998 – 2000), министра обороны (2012 – 2013) и был первым вице-премьером (2012 – 2014).
- По образованию – юрист. Однако работал телевизионным репортером. Впоследствии возглавлял спортивно-бизнесовый центр.
- Во время протестов против президента Слободана Милошевича был соавтором положений, которые вводили штрафы на антиправительственных журналистов, и инициатором блокирования зарубежного телевидения. Он был тогда в списке нежелательных лиц в Европейском Союзе. В 2014 году Вучич, выступающий за проевропейскую политику, публично извинился за свои прошлые деяния.
- Дважды – в 2004 и 2008 годах – баллотировался в мэры Белграда.
- 2 апреля 2017 года победил на выборах президента Сербии в первом туре, набрав 55%. С 3 апреля по 31 мая 2017 в Сербии проходили массовые протесты против его избрания президентом.
- Его рост – 199 сантиметров.