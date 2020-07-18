Президент Сербії Вучич вирішив стати баскетбольним тренером
Чинний Президент Сербії Александар Вучич вирішив здійснити свою дитячу мрію. Він розпочав навчання на баскетбольного тренера.
Для цього 50-літній Вучич вирішив отримати офіційний диплом, який дасть йому право тренувати дітей. Тож він пішов на відповідні курси, сповістивши про це на своїй офіційній сторінці в Instagram.
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"Вдруге в житті стаю студентом. Цього разу – Вищої спортивної школи. Маю намір стати дитячим та юнацьким баскетбольним тренером. Ви не уявляєте, наскільки я щасливий від того, що після стількох років здійснюють свою дитячу мрію", – написав Вучич.
Про захоплення Вучича баскетболом у Сербії відомо давно. У молодості він сам грав на любительському рівні, а зараз є вболівальником команди "Црвена Звезда" з Белграда.
Що відомо про Александара Вучича
- 50-літній Александар Вучич з травня 2017 року – президент Сербії. До цього він був прем'єр-міністром країни з 2014 до 2017 року. Перед тим працював в уряді на посадах міністра інформації (1998-2000), міністра оборони (2012-2013) та був першим віцепрем'єром (2012-2014).
- За освітою – юрист. Однак працював телевізійним репортером. Згодом очолював спортивно-бізнесовий центр.
- Під час протестів проти президента Слободана Мілошевича був співавтором положень, що вводили штрафи на антиурядових журналістів, та ініціатором блокування закордонного телебачення. Він був тоді у списку небажаних осіб у Європейському Союзі. У 2014 році Вучич, який виступає за проєвропейську політику, публічно вибачився за свої минулі діяння.
- Двічі – у 2004 та 2008 роках – невдало балотувався у мери Белграда.
- 2 квітня 2017 року переміг на виборах президента Сербії у першому турі, набравши 55%. Із 3 квітня по 31 травня 2017 у Сербії проходили масові протести проти його обрання президентом.
- Його зріст – 199 сантиметрів.