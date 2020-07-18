Чинний Президент Сербії Александар Вучич вирішив здійснити свою дитячу мрію. Він розпочав навчання на баскетбольного тренера.

Для цього 50-літній Вучич вирішив отримати офіційний диплом, який дасть йому право тренувати дітей. Тож він пішов на відповідні курси, сповістивши про це на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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"Вдруге в житті стаю студентом. Цього разу – Вищої спортивної школи. Маю намір стати дитячим та юнацьким баскетбольним тренером. Ви не уявляєте, наскільки я щасливий від того, що після стількох років здійснюють свою дитячу мрію", – написав Вучич.

Про захоплення Вучича баскетболом у Сербії відомо давно. У молодості він сам грав на любительському рівні, а зараз є вболівальником команди "Црвена Звезда" з Белграда.

Що відомо про Александара Вучича