Одни недоразумения: президент ПСЖ "насыпал на орехи" Мбаппе за то, что тот наговорил лишнего

Во французском коллективе как обычно царит конфликтная атмосфера. В этот раз президент ПСЖ Аль-Хелаифи решил поставить на место звезду парижан.

Килиан Мбаппе публично подверг критике рекламный ролик французского гранда, Президент ПСЖ вынужден был провести воспитательный разговор с талантливым футболистом.

Достойно внимания По стопам звездного отца: сын Роналдинью шокировал дебютом в структуре Барселоны - видео

Привередливая цаца

Французский нападающий испытывает нервы Аль-Хелаифи своим юношеским максимализмом. Мбаппе публично опозорил рекламный ролик ПСЖ, поскольку в нем проигнорировали ряд звезд парижан. Президент столичного клуба, не оценивший поступок Мбаппе, в свою очередь решил организовать из Килиана воспитательную работу. Стороны провели телефонный разговор.

Аль-Хелаифи отметил, что такие вопросы следует решать внутри коллектива, а не давать журналистам лишний инфопривод для разговоров. К тому же президент ПСЖ напомнил Килану, что он и так пользуется невиданными привилегиями в команде после переподписания контракта.

Мбаппе сам контролирует имиджевые права, продвинулся в иерархии капитанов, что повлекло конфликт с Преснелем Кимпепе, а также имеет слово по трансферам. Зато нападающий как на поле, так и а его пределами ведет себя не лучшим образом. Однако речь о продаже Мбаппе не идёт, поскольку в коллективе его считают непосредственным лидером ПСЖ.

Килиан в состоянии парижан