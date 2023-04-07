Одни недоразумения: президент ПСЖ "насыпал на орехи" Мбаппе за то, что тот наговорил лишнего
Источник:AS
Во французском коллективе как обычно царит конфликтная атмосфера. В этот раз президент ПСЖ Аль-Хелаифи решил поставить на место звезду парижан.
Килиан Мбаппе публично подверг критике рекламный ролик французского гранда, Президент ПСЖ вынужден был провести воспитательный разговор с талантливым футболистом.
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Привередливая цаца
Французский нападающий испытывает нервы Аль-Хелаифи своим юношеским максимализмом. Мбаппе публично опозорил рекламный ролик ПСЖ, поскольку в нем проигнорировали ряд звезд парижан. Президент столичного клуба, не оценивший поступок Мбаппе, в свою очередь решил организовать из Килиана воспитательную работу. Стороны провели телефонный разговор.
Аль-Хелаифи отметил, что такие вопросы следует решать внутри коллектива, а не давать журналистам лишний инфопривод для разговоров. К тому же президент ПСЖ напомнил Килану, что он и так пользуется невиданными привилегиями в команде после переподписания контракта.
Мбаппе сам контролирует имиджевые права, продвинулся в иерархии капитанов, что повлекло конфликт с Преснелем Кимпепе, а также имеет слово по трансферам. Зато нападающий как на поле, так и а его пределами ведет себя не лучшим образом. Однако речь о продаже Мбаппе не идёт, поскольку в коллективе его считают непосредственным лидером ПСЖ.
Килиан в состоянии парижан
- Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако в возрасте 18 лет. За юного француза столичный коллектив отдал 145 миллионов евро плюс 35 миллионов евро бонусами, что сделало его вторым самым дорогим футболистом мира после его однокулбника Неймара (приобрели его за 222 миллиона евро).
- Молодой талант сразу же показал, что за него не зря заплатить такую сумму, поскольку он начал демонстрировать свое голевое мастерство. Килиан провел за ПСЖ 139 матчей, в которых забил 125 голов, в 24-летнем возрасте стал лучшим бомбардиром французского гранда.
- Также, находясь в стании ПСЖ, Мбаппе со сборной Франции становился чемпионом мира 2018 года, на котором его признали лучшим молодым игроком турнира.