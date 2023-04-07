2 марта 2023 года сын Роналдинью подписал контракт с Барселоной до конца июня 2024г. Опыта Жоао Мендеш будет набираться в составе Барселоны Хувениль Б – молодежной команды каталонцев.

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Напоминает стиль легендарного отца

Уже в своем первом матче за новый клуб Мендеш продемонстрировал, что имеет все шансы превзойти своего звездного отца. Жоао был активен, показал хорошую технику и свою универсальность.

В течение поединка сын Роналдинью успел поиграть на двух флангах атаки. Хотя не создал взятие ворот соперника. Но болельщики остались довольны игрой 18-летнего новичка, команда которого в этом матче одержала победу.

Действительно, чего только стоит остановка мяча грудью от молодого таланта Барселоны. В своем дебютном матче Мендеш поиграл на флангах атаки, как и его отец. Роналдинью выступал за позиции левого вингера.

Портал Transfermarkt представляет информацию, что Жоао выступает на позиции центрального нападающего, а его рабочая новая – левая.

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Напомним, что до перехода в Барселону Мендеш играю за бразильское Крузейро U-17. В конце февраля 2022 оказался без команды.

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