Президент НОК Литвы пожертвовала свое олимпийское "золото" пострадавшим от войны украинцам

Вице-президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Дайна Гудзинявичуте обеспокоена ситуацией в Украине. Она решила помочь украинцам.

"Мы всей душой поддерживаем народ Украины"

Гудзинявичюте возглавляет Национальный олимпийский комитет Литвы. Она решила пожертвовать свою золотую олимпийскую награду общественной организации "Сильные Вместе", которая помогает пострадавшему украинскому народу от войны с Россией.

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Спорт и олимпизм символизируют мир и единство мира. То, из-за чего сейчас происходит в Украине, ее народом, непостижимо и очень болезненно,

– сказала Гудиневичуте.

Она также добавила, что ее медаль – это "проявление благодарности за доброту людей перед войной".

"Мы всей душой поддерживаем народ Украины, ее спортсменов и все олимпийское сообщество. Мы вносим свой вклад в общее дело всеми возможными способами. Моя олимпийская медаль – это символическое выражение благодарности за доброту людей перед этой ужасной войной", – отметила представительница Литвы.

Организация "Сильные Вместе" помогает людям, спасающимся от войны в Украине, в том числе представителям спортивного и олимпийского сообщества.

Олимпийская медаль была вручена в знак благодарности компании, внесшей наибольший финансовый вклад в поддержку пострадавших от войны жителей Украины.