Магучих: Это золото для всех украинцев

Ярослава прокомментировало свое триумфальное выступление. По ее словам, она была мотивирована выиграть эту важную награду.

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"Соревнования были хорошие, но для меня было сложно тягаться, потому что мое сердце остается в Украине, которая находится в войне. Но мой тренер сказала, что я должен сконцентрироваться на прыжках. И это будет хорошо выиграть медаль. И если честно, я была мотивирована выиграть медаль", – сказала Магучих.

Свое золото она посвятила всем украинцам и Украине.

Но у меня золото – и это золото для всех украинцев, для Украины. Было сложно соревноваться, но я горда соревноваться для Украины, для моей любимой страны, для украинцев,

– подчеркнула легкоатлетка.

После победного выступления украинка отправится в офис Puma в Германии. Магучих имеет спонсорский контракт с компанией.

"Не знаю, что будет завтра в Украине, я надеюсь, что смогу вернуться в Украину как можно скорее и продолжу подготовку к ЧМ именно в Украине. Но сейчас я уезжаю в Германию, в офис Puma, где нас поддерживают", – отметила спортсменка.

Также Ярослава выразила благодарность украинской армии за защиту страны от вторжения России. И отметила, что вся нация будет бороться за независимость и свободу.

"Я хочу поблагодарить нашу армию, что она защищает нашу страну. Потому что благодаря вам я нахожусь здесь и защищаю нашу страну на дорожках. Спасибо вам. Хочу сказать, что мы очень сильная нация, мы будем бороться за свою независимость, за свою свободу. Я очень вас люблю. Мы все будем бороться за свободу", – добавила чемпионка мира.