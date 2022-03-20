"Ми всією душею підтримуємо народ України"
Гудзінявічюте нині очолює Національний олімпійський комітет Литви. Вона вирішила пожертвувати свою золоту олімпійську нагороду громадській організації "Сильні Разом", яка допомагає постраждалому українському народу від війни з Росією.
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Спорт та олімпізм символізують мир та єдність світу. Те, через що зараз відбувається в Україні, її народом, незбагненно і дуже болісно,
– сказала Гудзінявічуте.
Вона також додала, що її медаль – це "прояв подяки за доброту людей перед війною".
"Ми всією душею підтримуємо народ України, її спортсменів та всю олімпійську спільноту. Ми робимо свій внесок у загальну справу всіма можливими способами. Моя олімпійська медаль – це символічний вираз подяки за доброту людей перед цією жахливою війною", – зазначила представниця Литви.
Організація "Сильні Разом" допомагає людям, які рятуються від війни в Україні, у тому числі представникам спортивної та олімпійської спільноти.
Олімпійську медаль було вручено на знак вдячності компанії, яка зробила найбільший фінансовий внесок у підтримку мешканців України, які постраждали від війни.
- Дайна Гудзінявічуте виграла золоту медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї (Австралія) у стендовій стрільбі (трап).
- Вона стала першою жінкою, яка здобула олімпійське золото в історії незалежної Литви.