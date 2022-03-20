"Ми всією душею підтримуємо народ України"

Гудзінявічюте нині очолює Національний олімпійський комітет Литви. Вона вирішила пожертвувати свою золоту олімпійську нагороду громадській організації "Сильні Разом", яка допомагає постраждалому українському народу від війни з Росією.

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Спорт та олімпізм символізують мир та єдність світу. Те, через що зараз відбувається в Україні, її народом, незбагненно і дуже болісно,

– сказала Гудзінявічуте.

Вона також додала, що її медаль – це "прояв подяки за доброту людей перед війною".

"Ми всією душею підтримуємо народ України, її спортсменів та всю олімпійську спільноту. Ми робимо свій внесок у загальну справу всіма можливими способами. Моя олімпійська медаль – це символічний вираз подяки за доброту людей перед цією жахливою війною", – зазначила представниця Литви.

Організація "Сильні Разом" допомагає людям, які рятуються від війни в Україні, у тому числі представникам спортивної та олімпійської спільноти.

Олімпійську медаль було вручено на знак вдячності компанії, яка зробила найбільший фінансовий внесок у підтримку мешканців України, які постраждали від війни.