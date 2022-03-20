"Мы всей душой поддерживаем народ Украины"

Гудзинявичюте возглавляет Национальный олимпийский комитет Литвы. Она решила пожертвовать свою золотую олимпийскую награду общественной организации "Сильные Вместе", которая помогает пострадавшему украинскому народу от войны с Россией.

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Спорт и олимпизм символизируют мир и единство мира. То, из-за чего сейчас происходит в Украине, ее народом, непостижимо и очень болезненно,

– сказала Гудиневичуте.

Она также добавила, что ее медаль – это "проявление благодарности за доброту людей перед войной".

"Мы всей душой поддерживаем народ Украины, ее спортсменов и все олимпийское сообщество. Мы вносим свой вклад в общее дело всеми возможными способами. Моя олимпийская медаль – это символическое выражение благодарности за доброту людей перед этой ужасной войной", – отметила представительница Литвы.

Организация "Сильные Вместе" помогает людям, спасающимся от войны в Украине, в том числе представителям спортивного и олимпийского сообщества.

Олимпийская медаль была вручена в знак благодарности компании, внесшей наибольший финансовый вклад в поддержку пострадавших от войны жителей Украины.