Президент МОК Томас Бах продолжает гибридную легализацию атлетов из стран-агрессоров. Венцом всех манипуляций главы Комитета должно стать участие спортсменов РФ и РБ в Олимпиаде-2024.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет принял скандальное решение о возвращении россиян и белорусов к соревнованиям. Уже тогда было ясно, что Комитет готовит основу для участия представителей стран-террористов в Олимпийских играх-2024.

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Счастлив от возвращения россиян и белорусов

Очередным подтверждением тому стало заявление главы Комитета в Болгарии. Выступая в Софии в честь 100-летия НОК Болгарии, президент МОК Томас Бах выразил надежду увидеть на Играх в Париже спортсменов всех 206 национальных комитетов, в том числе России и Беларуси.

"Рекомендация МОК состоит в том, чтобы спортсменам всех стран было разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях, которые уже проходят.

Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Я счастлив, что получил поддержку в этом вопросе от президента Болгарии Румена Радева.

Он, как и мы, хочет, чтобы спортсмены из всех 206 национальных комитетов МОК могли участвовать в Олимпийских играх", – заявил Бах.

Спортивный мир раскололся