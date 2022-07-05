Украина не в одиночку со своими проблемами, – глава МОК о визите в Киев
Источник:НОК
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл 3 июля с официальным визитом в Украину. Он встретился с Владимиром Зеленским и Вадимом Гутцайтом.
Бах: Все наши мнения из Украины
Глава МОК рассказал о своем визите в Украину, а также поделился мнениями о работе главы НОК Сергея Бубки.
Кстати, Томас Бах посетил разрушенный российскими ракетами спорткомплекс "Авангард" в Киеве.
До речі Томас Бах відвідав зруйнований російськими ракетами спорткомплекс "Авангард" у Києві
Мы хотим показать солидарность Олимпийского движения с нашими друзьями в Украине. Мы понимаем, насколько вам сейчас тяжело и мы хотим не словом, а делом показать нашу поддержку, хотим дать понять, что Украина не в одиночку со своими проблемами. Все наши мнения с Украиной, мы сделаем все, чтобы реализовать Олимпийскую мечту украинцев,
– подчеркнул Бах.
По его словам, основной причиной визита было узнать, как помочь украинским спортсменам.
"Причина визита в Украину – узнать, как мы можем помогать украинцам еще больше. Где бы я ни был, спрашивал украинских спортсменов, что им нужно и внимательно слушал все их пожелания.
Ваши атлеты и их семьи пережили многое за последнее время, но они продолжают представлять страну на международной арене и хотят, чтобы их Родина была успешной", – отметил глава МОК.
"То, что делает Сергей Бубка – очень большой труд"
Томас Бах поблагодарил главу Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку. Он утверждает, что украинец производит большой объем работы для помощи атлетам.
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"Так же этого хочет и мой большой друг, президент НОК Украины Сергей Бубка.Я знаю, что он хотел бы быть в Украине в это нелегкое для вашего государства время, однако мы нуждаемся в его присутствии в офисе МОК, чтобы координировать большие объемы помощи вашим атлетам.
То, что делает Сергей Бубка – очень большой труд на благо украинского спорта. Они вместе с Министром спорта Вадимом Гутцайтом действительно очень помогают вашим спортсменам", – заявил Бах.
"Поддержка, которую мы оказываем Украине, идет от души"
Специалист напомнил об общении с украинскими атлетами. Истории несокрушимых украинцев вдохновляют его.
"Когда ты смотришь в глаза украинским спортсменам и слушаешь их рассказы, ты чувствуешь боль, которая есть в их сердце. Поддержка, которую мы предоставляем Украине, идет от души, мы даже не задумывались, стоит ли помогать. Это не обсуждается. Ведь мы – одна олимпийская семья.
Когда мы общались с украинскими атлетами, мы видели улыбки на их лицах. И это радует, ведь мы хотим, чтобы украинцы смотрели в будущее с оптимизмом и были в нем уверены.
Я увлекаюсь молодыми украинцами, тем, как они реагируют на войну, как они переживают трагедию войны. И в то же время, они остаются сильными, борются за награды и заставляют всех гордиться своей Родиной", –подчеркнул Бах.
Мы верим, что увидим сильную и гордую сборную Украины на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году и зимних Играх в Милане и Кортине в 2026 году. Я верю, что ваша сборная заставит болельщиков ею гордиться. И ею будут гордиться не только украинские болельщики, но и все Олимпийское движение,
– добавил президент МОК.
Видео с участием Баха
Что известно о визите Баха
- Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Киев 3 июля. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- После встречи глава государства дал пресс-конференцию совместно с гостем, главой МОК.
- Бах подчеркнул, что МОК выделит новый пакет поддержки для наших олимпийцев.
- Президент МОК встретился с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом. Они посетили одну из тренировочных баз украинских спортсменов, разрушенный российскими ракетами спорткомплекс "Авангард".