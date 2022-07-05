Бах: Всі наші думки з Україною

Очільник МОК розповів про свій візит в Україну, а також поділився думками про роботу очільника НОК Сергія Бубки.

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Ми хочемо продемонструвати солідарність Олімпійського руху з нашими друзями в Україні. Ми розуміємо, наскільки вам зараз важко і ми хочемо не словом, а ділом показати нашу підтримку, хочемо дати зрозуміти, що Україна не на одинці зі своїми проблемами. Всі наші думки з Україною, ми зробимо все аби реалізувати Олімпійську мрію українців,

– наголосив Бах.

За його словами, основною причиною візиту було дізнатися, як допомогти українським спортсменам.

"Причина візиту до України – дізнатись, як ми можемо допомагати українцям ще більше. Де б я не був, питав у українських спортсменів, що їм потрібно та уважно слухав всі їхні побажання.

Ваші атлети та їхні сім’ї пережили багато чого за останній час, але вони продовжують представляти країну на міжнародній арені і хочуть аби їхня Батьківщина була успішною", – зазначив голова МОК.

"Те, що робить Сергій Бубка, – дуже велика праця"

Томас бах подякував очільнику Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці. Він стверджує, що українець робить великий обсяг роботи для допомоги атлетам.

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"Так само цього хоче і мій великий друг, президент НОК України Сергій Бубка. Я знаю, що він хотів би бути в Україні в цей нелегкий для вашої держави час, проте ми потребуємо його присутності в офісі МОК аби координувати великі обсяги допомоги вашим атлетам.

Те, що робить Сергій Бубка, – дуже велика праця на благо українського спорту. Вони разом з Міністром спорту Вадимом Гутцайтом справді дуже сильно допомагають вашим спортсменам", – заявив Бах.

"Підтримка, яку ми надаємо Україні, йде від душі"

Фахівець пригадав про спілкування з українськими атлетами. Історії незламних українців надихають його.

"Коли ти дивишся в очі українським спортсменам та слухаєш їхні розповіді, ти відчуваєш біль, який є в їхньому серці. Підтримка, яку ми надаємо Україні, йде від душі, ми навіть не задумувались, чи варто допомагати. Це не обговорюється. Адже ми – одна олімпійська родина.

Коли ми спілкувались з українськими атлетами, ми бачили посмішки на їхніх обличчях. І це радує, адже ми хочемо аби українці дивились в майбутнє з оптимізмом і були в ньому впевнені.

Я захоплююсь молодими українцями, тим, як вони реагують на війну, як вони переживають трагедію війни. І в той самий час, вони залишаються сильними, виборюють нагороди та змушують всіх пишатись своєю Батьківщиною", – наголосив Бах.

Ми віримо, що побачимо сильну та горду збірну України на літній Олімпіаді в Парижі у 2024 році та зимових Іграх в Мілані та Кортіні у 2026 році. Я вірю, що ваша збірна змусить вболівальників нею пишатись. І нею будуть пишатись не тільки українські вболівальники, а й увесь Олімпійський рух,

– додав президент МОК.

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