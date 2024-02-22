Вместо футбольного контракта – повестки: президент клуба ПФЛ о проблемах мобилизации игроков

В среду, 21 февраля, в Доме футбола состоялась встреча президента УАФ Андрея Шевченка с руководителями клубов Профессиональной футбольной лиги. Участники обсудили важные вопросы развития лиги и проблемы профессионального футбола в Украине.

После завершения этого события свой комментарий относительно результатов встречи дал владелец черниговской Кудровки Роман Солодаренко. Он заявил, что одной из тем обсуждения была мобилизация футболистов.

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Насущная проблема с мобилизацией футболистов

По словам президента Кудровки, игроки все время перемещаются между регионами из-за сборов и тренировочного процесса и это приводит к получению повесток. Проблема уже длится достаточно долгое время и пока не решилась.

Он считает, что игрокам, которые имеют профессиональные контракты, нужно предоставить бронирование на период военного положения, ведь без этого нельзя построить долгосрочные планы команды. Солодаренко привел пример из своего клуба, как его потенциальные новички попали под мобилизацию. Им вручили повестки в ТЦК и СП, когда те ехали подписывать контракт:

У меня два футболиста ехали подписывать контракт – получили повестки.

Владелец черниговского клуба отметил, что сейчас футболисты возлагают надежду на президентов клубов, чтобы те их защитили от мобилизации, однако законного механизма пока нет.

Но как это делать – пока не понимаем и не знаем. Если во время чемпионата, например, 2-3 основных игрока заберут, то как тогда команде играть?

– заявил Солодаренко.

Напомним, что ранее была информация, что 25 футболистам Оболони поступила групповая повестка, но впоследствии киевский клуб официально опроверг это.

. Сейчас только 2 украинских футбольных клуба получили статус критически важных предприятий и имеют бронирование – это Динамо и Шахтер. Над получением такого статуса также работают: Днепр-1, Заря, Минай.