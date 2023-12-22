Во время эфира программы ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский сообщил, что 25 футболистов Оболони получили повестки от ТЦК. Однако эта информация вскоре была официально опровергнута клубом.

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О чем говорится в заявлении Оболони

Клуб сообщил, что ни один из игроков команды не получал повесток. Все военнообязанные работники клуба соблюдают Законы Украины об "Об обороне Украины", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе".

Также клуб придерживается требований законодательства об организации и ведении военного учета. В настоящее время происходит сверка учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

Кроме того, все футболисты клуба получили бронирование от мобилизации согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

ФК Оболонь Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации,

– говорится в заявлении клуба.

ФК Оболонь Киев попросил не манипулировать информацией представителями медиа, поскольку за подобные неправдивые заявления будут нести ответственность.

К слову. Отметим, что в сезоне 2023/24 киевская Оболонь выступает в элитном дивизионе. После 16 сыгранных матчей "пивовары" находятся в зоне переходных матчей. В активе команды Валерия Иващенко 14 очков и 13 место в турнирной таблице.