Во время эфира программы ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский сообщил, что 25 футболистов Оболони получили повестки от ТЦК. Однако эта информация вскоре была официально опровергнута клубом.
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О чем говорится в заявлении Оболони
Клуб сообщил, что ни один из игроков команды не получал повесток. Все военнообязанные работники клуба соблюдают Законы Украины об "Об обороне Украины", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе".
Также клуб придерживается требований законодательства об организации и ведении военного учета. В настоящее время происходит сверка учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.
Кроме того, все футболисты клуба получили бронирование от мобилизации согласно постановлению Кабинета Министров Украины.
ФК Оболонь Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, военнообязанные, получили бронирование на период мобилизации,
– говорится в заявлении клуба.
ФК Оболонь Киев попросил не манипулировать информацией представителями медиа, поскольку за подобные неправдивые заявления будут нести ответственность.