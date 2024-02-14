По словам президента, все должны быть готовыми. Он рассматривает тот вариант, что футболистов могут мобилизовать после окончания контракта.
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Заявление Вереса по мобилизации футболистов
"Война в стране коснется каждого. Каждый должен быть к этому готовым. Футболисты имеют определенную короткую привилегию. На то время, пока они имеют профессиональный контракт. Контракт закончился – должны быть готовы. Как и я например. Но если идет чемпионат – футболист должен иметь право на отсрочку хотя бы до завершения действия контракта", – заявил он.
Также Надеин упомянул о готовности всех членов команды уйти в ТЦК. Он тоже упомянул о членах клуба, которые уже мобилизованы.
"Если футбол нам нужен – этот вопрос надо решать. Если футбол не нужен – все идем в ТЦК. Тем не менее, мы в клубе приняли решение – все работники подали свои данные в ТЦК, как этого требует законодательство.
У кого военного билета нет – клуб помогает даже пройти медкомиссию. Это должно быть. У нас вице-президент мобилизован, директор по маркетингу мобилизован. В стране идет война", – подчеркнул президент клуба.
Подготовка к новому сезону
- У клубов УПЛ продолжается подготовка ко второй части сезона. Большинство клубов сейчас находятся на сборах и проводят товарищеские матчи. Верес – не исключение.
- В понедельник, 12 февраля, ровенчане сыграли против представителя Латвии Лиепаи. Одержать победу удалось благодаря голу бразильца Яго Сикейро.
- Для Вереса это был седьмой матч на текущих учебно-тренировочных сборах – и третья победа. Пока что команда из Ровно еще не проигрывала. У Вереса запланирован еще минимум один матч – с латвийской Аудой.