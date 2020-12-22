Президент львовского Руха Григорий Козловский заявил, что за 16-летним голкипером команды Юрием-Владимиром Геретой следит английский Ливерпуль.

В интервью официальному ютуб-каналу клуба владелец поделился мнением, что Руху еще не поступало предложение от англичан только потому, что голкиперу сейчас всего 16 лет.

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Через два-три года Герета будет топ-вратарем. Открою вам большой секрет: Ливерпуль уже в течение года ведет за ним активное наблюдение. Если бы ему уже исполнилось 18 лет, то, думаю, мы бы уже получили предложение,

– рассказал Козловский.

Что известно про Герету

Герета воспитывался в системе Карпат, а к "желто-черным" присоединился в сентябре этого года. В текущем сезоне юного голкипера выпустили на концовку матча против Зари (0:4), за которую он успел пропустить один мяч.

Рух занимает 12 место в УПЛ после первого круга (13 туров). В активе клуба 9 очков.