Президент львівського Руху Григорій Козловський заявив, що за 16-річним голкіпером команди Юрієм-Володимиром Геретою стежить англійський Ліверпуль.

В інтерв'ю офіційному ютуб-каналі клубу власник поділився думкою, що Руху ще не надходила пропозиція від англійців тільки тому, що голкіперу зараз всього 16 років.

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Через два-три роки Герета буде топ-воротарем. Відкрию вам великий секрет: Ліверпуль вже протягом року веде за ним активне спостереження. Якби йому вже виповнилося 18 років, то, думаю, ми б уже отримали пропозицію,

– розповів Козловський.

Що відомо про Герету

Герета виховувався у системі Карпат, а до "жовто-чорних" приєднався у вересні цього року. У поточному сезоні юного голкіпера випустили на кінцівку матчу проти Зорі (0:4), за яку він встиг пропустити один м'яч.

Рух займає 12 місце в УПЛ після першого кола (13 турів). В активі клубу 9 очок.