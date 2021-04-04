Реал Сосьедад 3 апреля переиграл Атлетик в финале Кубка Испании-2019/2020. главный наставник "бело-голубых" Иманоль Альгуасиль не сдерживал эмоций после победы.

Безудержная радость тренера

Лишь удачно реализованное пенальти Оярсабаля принесло победу Реал Сосьедад. Этот гол стал единственным в кубковом противостоянии.

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Для футболистов Реал Сосьедада этот трофей стал первым за 34 года в Кубке Испании. В последний раз они брали кубок в далеком 1987 году. Их наставник Иманоль Альгуасиль не сдерживал эмоций на послематчевой пресс-конференции и оригинально завершил разговор с журналистами.

Тренер надел футболку и шарф своей команды и словно настоящий фанат клуба начал выкрикивать: "Это все для тебя, Гипускоа! Для всех тех, кто чувствует Реал. Вперед, Реал! Вперед, давай".

Такие эмоции специалиста встретили овациями в зале. После чего тренер покинул помещение и пошел праздновать успех в команде. Таких поступков и настоящей радости на пресс-конференциях давно не было.

Интересно, что их соперник Атлетик еще сможет в этом году поднять над собой трофей Кубка Испании. Уже 17 апреля они проведут финальный матч против Барселоны в нынешнем кубковом розыгрыше.

Видео оригинальной пресс-конференции тренера Реал Сосьедада