Спортивна складова відійшла на другий план, попри те, що збірна США, яка останні 2 ЧС ставала переможницею, втратила свою гегемонію, поступившись ще в 1/8 фіналу збірній Швеції. Чемпіонками змагань стала збірна Іспанії, яка переграла Англію та вперше в історії тріумфувала на жіночому мундіалі.

До теми Іспанія порушила гегемонію США та вперше виграла жіночий ЧС з футболу

Після матчу стався скандал

Але цей матч запам'ятався не тільки історичною перемогою іспанок, а й поцілунком у губи президента Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) Луїса Рубіалеса з футболісткою Дженні Ермосо, який відбувся без згоди останньої.

Пізніше ж він також не тримав себе в руках, за що має отримати покарання від ФІФА. Луїс Рубіалес, окрім посади в іспанській федерації футболу, також є віцепрезидентом УЄФА. Через прояв своїх надмірних емоцій чиновник може залишитися без посади.

Стало відомо, що за цей необдуманий вчинок очільник Королівської іспанської футбольної федерації має лишитися своєї посади. Повідомлялося, що він сам вирішив подати у відставку та вже розповів про це своїй команді, але в останній момент передумав і, коли всі очікували почути прощальні слова, вирішив боротися за свою посаду, попри тиск який на нього чиниться, повідомила Marca.

Настав час сказати дещо. Я помилився, і мій жест був зроблений у невідповідний час. Я не піду у відставку. Я не збираюся йти у відставку. Я не збираюся йти у відставку. Я не збираюся йти у відставку. Що такого я зробив? Невеликого поцілунку достатньо, щоб мене прибрати? Ні, я буду боротися до кінця,

– сказав Рубіалес.

Асамблея RFEF уже мала тимчасового кандидата на місце Луїса. Тимчасовим очільником RFEF до наступних виборів, які планувалися в останньому кварталі 2024 року, мав стати Педро Рошу. Наразі він очолює регіональну федерацію Естремадури.

Після несподіваної відмови йти у відставку тепер у Рубіалеса можуть бути ще більші проблеми, а він ризикує отримати звільнення за статтею.

Кар'єра Луїса Рубіалеса

Колишній футболіст низки іспанських клубів із досвідом гри в Ла Лізі. Завершив кар'єру у 2009 році,після чого з 2010 до 2017 року працював президентом Асоціації іспанських футболістів. Уперше очолив іспанську федерацію у 2018 році, у квітні 2023-го був переобраний членом виконавчого комітету УЄФА.