Франция – одна из самый футбольный стран мира, подарившая миру многих легендарных игроков. Футбольная кровь течет в венах каждого француза и исключением не стал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский президент решил поиграть в футбол с детьми, которые, видимо, питают надежды повторить путь звездных Киллиана Мбаппе или Антуана Гризманн. Об этом пишет 24 канал.

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И Макрон подал мальчикам не лучший пример и доказал, что спорт – это далеко не лучшая сторона политиков.

22-го июля Макрон во время игры случайно ударил мячом в голову мальчика. Последний очень быстро узнал, что игра миллионов бывает травматичной.

Попадание мячом в голову мальчика отнюдь не смутило президента Франции. Тот продолжил играть и даже угрожал воротам.

Что тут скажешь, настоящее проявление жажды победы.