"Манчестер Сити" потерял шансы на еще один трофей. Вслед за давно проигранным чемпионством АПЛ команда Хосепа Гвардиолы вылетела из Кубка Англии на стадии полуфинала. Обидчиком манчестерцев стал "Арсенал".

Во время трансляции полуфинального матча между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" режиссеры показали забавный момент. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Footy Humour.

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В компенсированное время первого тайма наставник "горожан" Хосеп Гвардиола был так сильно расстроен тем, что происходит на поле, что начал что-то объяснять воображаемому ассистенту.

Ранее ассистентом Гвардиолы был Микель Артета, который сейчас тренирует "Арсенал".

Arsenal have made Guardiola lose his mind, he's started talking to an empty chair pic.twitter.com/f56PtTYlVJ — Footy Humour (@FootyHumour) July 18, 2020

Финал Кубка Англии: главное