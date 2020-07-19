Как Гвардиола пообщался с воображаемым ассистентом во время матча "МанСити": смешное видео
"Манчестер Сити" потерял шансы на еще один трофей. Вслед за давно проигранным чемпионством АПЛ команда Хосепа Гвардиолы вылетела из Кубка Англии на стадии полуфинала. Обидчиком манчестерцев стал "Арсенал".
Во время трансляции полуфинального матча между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" режиссеры показали забавный момент. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Footy Humour.
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В компенсированное время первого тайма наставник "горожан" Хосеп Гвардиола был так сильно расстроен тем, что происходит на поле, что начал что-то объяснять воображаемому ассистенту.
Ранее ассистентом Гвардиолы был Микель Артета, который сейчас тренирует "Арсенал".
Финал Кубка Англии: главное
- В другом полуфинале болельщиков также ждет противостояние Манчестера и Лондона – "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси". Их поединок состоится 19 июля в 20:00.
- Финал сыграют 1 августа во Лондоне на стадионе "Уэмбли".
- Самым титулованным клубом в Кубке Англии является "Арсенал" – 13 побед.
- Действующий обладатель трофея – "Манчестер Сити" (6 побед в целом).