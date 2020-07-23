Франція – одна з найфутбольніших країн світу, яка подарувала світу багатьох легендарних гравців. Футбольна кров тече у венах кожного француза і винятком не став президент Франції Еммануель Макрон.

Французький президент вирішив пограти у футбол з підлітками, які, мабуть, плекають надії повторити шлях зіркових Кілліана Мбаппе чи Антуана Грізманна. Про це пише 24 канал.

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Та Макрон подав хлопчикам не найкращий приклад і довів, що спорт – це далеко не найкраща сторона політиків.

22-го липня Макрон під час гри випадково зацідив м'ячем у голову хлопчика. Останній дуже швидко дізнався, що гра мільйонів буває травматичною.

Потрапляння м'ячем у голову хлопчика аж ніяк не знітило президента Франції. Той продовжив грати і навіть загрожував воротам.

Що тут скажеш, справжній прояв жаги до перемоги.