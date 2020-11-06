Новый президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Равиль Сафиуллин рассказал о долгах ФЛАУ после восьми лет руководства Игорем Гоцулом.

10 октября Сафиуллин выиграл выборы президента федерации легкой атлетики Украины. В интервью ТК "Футбол" он рассказал о первых шагах на новом посту и особенностях избирательной кампании.

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– Равиль Сафович, чуть больше трех недель назад вы стали президентом Федерации легкой атлетики Украины. Как это было?

– Ходом избирательной кампании, честно говоря, я был удивлен. Потому что для меня это была восьмая кампания в жизни. Трижды – Верховная Рада, дважды – профессиональная футбольная лига. До этого еще дважды я избирался в донецкие местные органы власти. Но такой грязной кампании никогда не видел. Это было организовано моим оппонентом, бывшим президентом Федерации легкой атлетики.

– С чем вы столкнулись в первые недели работы в Федерации легкой атлетики?

– Я до этого никогда не был в офисе Федерации. Он расположен в жилом доме, на 17-м этаже. Можете себе представить: входные двери, которые оставляют желать лучшего, справа на листке бумаги А4 написано "Федерация легкой атлетики Украины". Этот лист бумаги скотчем приклеен к стене. Скотч уже пожелтел, так давно висит. Гоцул 8 лет возглавлял ФЛАУ, был избран в 2012 году, а я тогда был министром по делам молодежи и спорта. И в то время вообще не звучало, что я представитель "Партии Регионов", а президентом был Янукович. Тогда он приходил ко мне, потому что очень хотел стать президентом Федерации легкой атлетики. И его ничего не смущало, а лишь спустя 8 лет Гоцул вспомнил об этом.

Сказать, что это сарай, будет обидно для сарая. Но там работают люди! Гоцул руководил Федерацией 8 лет, и львиную долю с этого периода был первым заместителем министра молодежи и спорта. Неужели нельзя было создать людям условия? Вот в этом и есть его отношение к легкой атлетике и лицам, работающим на нее.

Не так давно, будучи в офисе, я наблюдал картину. Вносят сейф, телевизор, диван. Гоцул в свое время их забрал из офиса Федерации, а сегодня их вернули обратно. Я спросил у людей, которые заносили эту мебель: откуда они привезли это? На что они мне ответили: "Из государственной службы Украины по вопросам труда".

– Что еще вас шокировало при ознакомлении с деятельностью Федерации?

– Когда я в первый день появился в Федерации, я, конечно же, посмотрел на счета. И на валютном, и на гривневом – нули. Но и это еще не все. Каждый день нам приносят счета. Новая почта – два года не оплачивались счета, задолженности по офису, кредиты. В европейской легкой атлетике взят кредит на 60 тысяч швейцарских франков, которые погашать нужно в определенной пропорции до 2024 года. Этот кредит взят под процент. Где эти деньги? Мы ничего не знаем.

Форма спортсменов, поступавшая на адрес ФЛАУ, изначально хранилась в каком-то неотапливаемом гараже. Потом в каком-то подвальном помещении – даже нет места для хранения. Всех, с кем мне нужно провести переговоры, я приглашаю в свой личный офис. Я не знаю, как можно было в нынешний офис Федерации приглашать иностранные делегации, мне стыдно там с кем-то встречаться.

Мало того, с января 2017 года висит долг практически в 23 тысячи евро перед Кельнской антидопинговой лабораторией. Они сделали пробы легкоатлетам и с января 2017 года по сегодняшний день счета не погашены. Эта лаборатория написала гневное письмо в адрес НОК Украины, в котором говорится о том, что если вы не повлияете на ФЛАУ, мы будем вынуждены обратиться в МОК и в WADA.

Вообще, деятельность Гоцула вела не только к разрушению легкой атлетики в Украине. Своими действиями он хотел подорвать основы национального Олимпийского комитета – стоял у истоков создания Ассоциации массовых видов спорта.

Что известно о выборах президента ФЛАУ

Равиля Сафиуллина избрали президентом Легкой атлетики Украины. Такое решение приняли 10 октября на заседании отчетно-избирательной конференции ФЛАУ, которое состоялось в Днепре.

За Равиля Сафиуллина отдали голоса 16 делегатов конференции ФЛАУ. За Игоря Гоцула – 11. Отметим, что Сафиуллин ранее возглавлял Профессиональную футбольную лигу Украины.

Вице-президентами ФЛАУ выбраны Елена Говорова, Виктор Гринюк и Владимир Рудюк.

В совет ФЛАУ избрали Бех Елену, Брызгина Виктора, Бугаева Анатолия, Гешко Ивана, Гужву Сергея, Даниленко Алексея, Еднака Валерия, Коломойца Анатолия, Матешко Виталия, Машаненкова Олега, Новожилову Ирину, Пронина Евгения, Прокопова Александра и Свища Ярослава.