Новий президент Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Равіль Сафіуллін розповів про борги ФЛАУ після восьми років керівництва Ігорем Гоцулом.

10 жовтня Сафіуллін виграв вибори президента Федерації легкої атлетики України. В інтерв'ю ТК "Футбол" він розповів про перші кроки на новій посаді і особливості виборчої кампанії.

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– Равілю Сафовичу, трохи більше трьох тижнів тому ви стали президентом Федерації легкої атлетики України. Як це було?

– Ходом виборчої кампанії, чесно кажучи, я був здивований. Тому що для мене це була восьма кампанія в життя. Тричі - Верховна Рада, двічі – Професійна Футбольна Ліга. До цього ще двічі я обирався в Донецькі місцеві органи влади. Але такої брудної кампанії ніколи не бачив. Це було організовано моїм опонентом, колишнім президентом Федерації легкої атлетики.

– З чим ви зіткнулися в перші тижні роботи в Федерації легкої атлетики?

– Я до цього ніколи не був в офісі Федерації. Він розташований в житловому будинку, на 17-му поверсі. Можете собі уявити: вхідні двері, які залишають бажати кращого, праворуч на листку паперу А4 написано "Федерація легкої атлетики України". Цей аркуш паперу скотчем приклеєний до стіни. Скотч вже пожовтів, так давно висить. Гоцул 8 років очолював ФЛАУ, був обраний в 2012 році, а я тоді був міністром у справах молоді та спорту. І в той час взагалі не звучало, що я представник "Партії Регіонів", а президентом був Янукович. Тоді він приходив до мене, тому що дуже хотів стати президентом Федерації легкої атлетики. І його нічого не бентежило, а лише через 8 років Гоцул згадав про це.

Сказати, що це сарай, буде образливо для сараю. Але там працюють люди! Гоцул керував Федерацією 8 років, і левову частку з цього періоду був першим заступником міністра молоді та спорту. Невже не можна було створити людям умови? Ось в цьому і є його ставлення до легкої атлетики та осіб, які працюють на неї.

Не так давно, будучи в офісі, я спостерігав картину. Вносять сейф, телевізор, диван. Гоцул свого часу, їх забрав з офісу Федерації, а сьогодні їх повернули назад. Я запитав у людей, які заносили ці меблі: звідки вони привезли це? На що вони мені відповіли: "З державної служби України з питань праці".

– Що ще вас шокувало при ознайомленні з діяльністю Федерації?

– Коли я в перший день з'явився в Федерації, я звісно ж, подивився на рахунки. І на валютному, і на гривневому – нулі. Але і це ще не все. Кожен день нам приносять рахунки. Нова Пошта – два роки не оплачувалися рахунки, заборгованості по офісу, кредити. В Європейській легкої атлетики узятий кредит на 60 тисяч швейцарських франків, які погашати потрібно в певній пропорції до 2024 року. Цей кредит узятий під відсоток. Де ці гроші? Ми нічого не знаємо.

Форма спортсменів, яка надходила на адресу ФЛАУ, спочатку зберігалася в якомусь неопалюваному гаражі. Потім, в якомусь підвальному приміщенні - навіть немає місця для зберігання. Всіх, з ким мені потрібно провести переговори, я запрошую в свій особистий офіс. Я не знаю, як можна було в нинішній офіс Федерації запрошувати іноземні делегації, мені соромно там з кимось зустрічатися.

Мало того, з січня 2017 року висить борг практично в 23 тисячі євро перед Кельнською антидопінговою лабораторію. Вони зробили проби легкоатлетам і з січня 2017 року по сьогоднішній день рахунки не погашено. Ця лабораторія написала гнівного листа на адресу НОК України, в якому йдеться про те, що якщо ви не вплинете на ФЛАУ, ми будемо змушені звернутися в МОК і в WADA.

Взагалі, діяльність Гоцула вела не тільки до руйнування легкої атлетики в Україні. Своїми діями він хотів підірвати засади Національного Олімпійського Комітету – стояв біля витоків створення Асоціації масових видів спорту.

Що відомо про вибори президента ФЛАУ

Равіля Сафіулліна обрано президентом Легкої атлетики України. Таке рішення ухвалили 10 жовтня на засіданні звітно-виборчої Конференції ФЛАУ, яке відбулося у Дніпрі.

За Равіля Сафіулліна віддали голоси 16 делегатів Конференції ФЛАУ. За Ігоря Гоцула – 11. Відзначимо, що Сафіуллін раніше очолював Професійну футбольну лігу України.

Віцепрезидентами ФЛАУ обрані Олена Говорова, Віктор Грінюк та Володимир Рудюк.

До Ради ФЛАУ обрали Бех Олену, Бризгіна Віктора, Бугайова Анатолія, Гешка Івана, Гужву Сергія, Даниленка Олексія, Єднака Валерія, Коломойця Анатолія, Матешка Віталія, Машанєнкова Олега, Новожилову Ірину, Проніна Євгена, Прокопова Олександра і Свища Ярослава.