Повели себя как животные: президент Фиорентины словесно уничтожил Вест Хэм за их злодеяния

Президент "фиалок" остался не удовлетворен не только результатом финального матча. Глава итальянского клуба вспомнил сканадальные эпизоды решающей встречи.

Фиорентина уступила в финальном матче Лиги конференций Вест Хэму со счетом 2:1. Почитатели и игроки английского клуба вели себя довольно грубо.

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Были слишком жестки с итальянцами

Решающий поединок третьего по силе еврокубкового турнира оказался не столь демонстративным в плане футбола, однако достаточно боевым. Градус страсти в матче в основном повышали представители лондонского коллектива, и самое интересное, что под словом "представители" подразумеваются и футболисты, и фанаты "молотобойцев".

В частности, поле вынуждено было покинуть форвард Фиорентины Лука Йович, поскольку игроки Вест Хэма в борьбе ему сломали нос, а вот у капитана "фиалок" Кристиана Бираги с трибун фанаты бросили предмет, разбивший футболисту голову. Тот же, в свою очередь, сразу после инцидента развернулся в сторону английских болельщиков и доменстративно им поаплодировал.

Президент итальянского клуба Рокко Коммисо остался недоволен таким поведением англичан. Он считает, что на поле были эпизоды, когда рефери должен показать себя и сделать разницу, однако тот не вмешался. Босс Фиорентины отметил, что он разговаривал с президентом АПЛ на эту тему, поскольку по его мнению представители Вест Хэма были как животные относительно отношения к "фиалкам". Также Рокко отметил, что подобного в футболе не должно быть, а Фиорентина заслуживала большего.

Стоит отметить. После финального матча Лиги конференций полиция Праги, где и проходил ивримальный поединок, арестовала 23 болельщика.