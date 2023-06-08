Фіорентина поступилась у фінальному матчі Ліги конференцій Вест Хему з рахунком 2:1. Пошановувачі та гравці англійського клубу повели себе досить грубо.

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Були надто жорсткими з італійцями

Вирішальний поєдинок третього за силою єврокубкового турніру виявився не таким демонстративним у плані футболу, проте досить бойовим. Градус пристрасті у матчі в основному підвищували представники лондонського колективу, і найцікавіше, що під словом "представники" мається на увазі і футболістів, і фанатів "молотобійців".

Зокрема, поле вимушений був залишити форвард Фіорентини Лука Йовіч, оскільки гравці Вест Хема у боротьбі йому зламали ніс, а от у капітана "фіалок" Крістіана Бірагі з трибун фанати кинули предмет, який розбив футболісту голову. Той ж у свою чергу відразу після інциденту розвернувся у сторону англійських вболівальників та доменстративно їм поаплодував.

Президент італійського клубу Рокко Коммісо залишився незадоволеним такою поведінкою англічан. Він вважає, що на полі були епізоди, коли рефері мав показати себе та зробити різницю, проте той не втрутився. Бос Фіорентини зазначив, що він розмовляв з президентом АПЛ на цю тему, оскільки на його думку представники Вест Хема були немов тварини щодо ставлення до "фіалок". Також Рокко зазначив, що подібного у футболі не повинно бути, а Фіорентина заслуговувала на більше.

Варто зазначити. Після фінального матчу Ліги конференцій поліція Праги, де і проходив иврішальний поєдинок, заарештувала 23 уболівальників.