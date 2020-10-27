Президент ФИФА Джанни Инфантино сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь у 50-летнего Инфантино протекает с легкими симптомами.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола. Глава ФИФА немедленно ушел на самоизоляцию и будет находиться на карантине как минимум в течение десяти дней.

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"Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были обо всем проинформированы, и им предлагается принять соответствующие меры. ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления", – говорится в пресс-релизе.

Что известно о Джанни Инфантино

Инфантино избрали президентом ФИФА в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. Кстати, Инфантино тоже затронули коррупционные скандалы.

Ранее против Инфантино открыли дело в Швейцарии. Его подозревают в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.