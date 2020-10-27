Президент ФІФА Джанні Інфантіно здав позитивний тест на коронавірус. Хвороба у 50-річного Інфантіно протікає з легкими симптомами.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації футболу. Глава ФІФА негайно пішов на самоізоляцію і буде перебувати на карантині як мінімум протягом десяти днів.

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"Всі люди, які контактували з президентом ФІФА протягом останніх декількох днів, були про все поінформовані, і їм пропонується вжити відповідних заходів. ФІФА щиро бажає президенту Інфантіно якнайшвидшого одужання", – йдеться у прес-релізі.

Що відомо про Джанні Інфантіно

Інфантіно обрали президентом ФІФА в лютому 2016 року. На цій посаді він змінив Йозефа Блаттера, який пішов у відставку після численних корупційних скандалів в організації. До речі, Інфантіно також торкнулися корупційні скандали.

Раніше проти Інфантіно відкрили справу в Швейцарії. Його підозрюють в підбурюванні співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.