В каждой стране будет стадион в честь Пеле: президент ФИФА выступил с инициативой

Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл на церемонию прощания с легендарным футболистом Пеле. Имя "Короля футбола" должно быть увековечено в каждой стране мира.

Футбольный мир прощается с "Королем футбола". Во вторник, 3 января, легендарный футболист будет похоронен на кладбище Memorial Necropole Ecumenica в Сантосе.

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В каждой стране мира появится стадион в честь Пеле

На церемонию прощания с единственным трехкратным чемпионом мира прибыл президент ФИФА Джанни Инфантино. В интервью журналистам он рассказал, как организация планирует почтить память Пеле.

"Я испытываю много эмоций. Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим все страны мира организовать минуту молчания перед играми".

Кроме того, мы просим все страны мира назвать хотя бы один стадион в честь Пеле, чтобы дети знали, сколь он важен", – заявил Инфантино.

Если инициативу президента ФИФА поддержат все страны, стадион в честь бразильца может появиться и в Украине.

В течение долгих лет Пеле боролся с раком.

Осенью 2021 года бывший нападающий перенес операцию по удалению опухоли в кишечнике.

Но хирургическое вмешательство и курсы химиотерапии не улучшили состояние здоровья легендарного футболиста.

29 декабря 2022 года "Король футбола" ушел из жизни.

Церемония прощания с "Королем футбола" продлится 24 часа – с 10:00 2 января до 10:00 3 января. После этого 3 января гроб с телом Пеле пронесут по улицам города. Похоронят легенду на кладбище Memorial Necropole Ecumenica. Там церемония похорон будет доступна только для родных и близких Пеле.