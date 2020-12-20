Гол Харатина принес победу Ференцварошу и лидерство в Венгрии: видео
В субботу, 19 декабря, Ференцварош на своем поле принимал Будафок в рамках 16-го тура чемпионата Венгрии. Украинец Игорь Харатин в составе хозяев забил гол и принес команде победу.
Как команды ни старались, но огорчить голкиперов в первой части игры не удалось. Все голы были во втором тайме, пишет 24 канал.
Вот так Рядом с лидерами Барселоны: украинский снайпер Харатин – в топ-3 уникального рейтинга ЛЧ
Победный гол
На 57-й минуте счет встречи наконец был открыт. Ловренчич лучше всех сыграл на добивании после исполнения штрафного удара и легко отправил мяч мимо голкипера – 1:0.
Уже через пять минут за дело взялся украинский легионер Ференцвароша Игорь Харатин. Защитники гостей неудачно сыграли в защите после подачи с фланга. Один из игроков сыграл рукой – пенальти.
К отметке подошел украинский полузащитник, который хладнокровно развел мяч и вратаря в разные углы – 2:0.
Футболисты Будафока смогли на 75 минуте сократить счет благодаря голу Жоре. Он откликнулся на передачу с фланга на дальнюю штангу и отправил мяч в пустые ворота – 2:1.
- После победы Ференцварош – явный фаворит сезона. За 16 туров они получили 38 пунктов, опережая Фехервар Ивана Петряка на 9 очков. Будафок же находится рядом с зоной вылета – 9 строчка и 15 набранных пунктов.
Ференцварош – Будафок видеообзор
Поделиться новостью
-
Валенсия сыграла в боевую ничью с Барселоной: рекорд Месси и космический гол Араухо – видео20 декабря 2020 , 10:39
-
Выиграйте смартфон Apple или футболку Манчестер Сити – новогодняя акция от Marathonbet16 декабря 2020 , 18:35
-
В Испании голкипер стоя на коленях и спиной к сопернику отбил два пенальти: видео16 декабря 2020 , 11:10