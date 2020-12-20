В субботу, 19 декабря, Ференцварош на своем поле принимал Будафок в рамках 16-го тура чемпионата Венгрии. Украинец Игорь Харатин в составе хозяев забил гол и принес команде победу.

Как команды ни старались, но огорчить голкиперов в первой части игры не удалось. Все голы были во втором тайме, пишет 24 канал.

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Победный гол

На 57-й минуте счет встречи наконец был открыт. Ловренчич лучше всех сыграл на добивании после исполнения штрафного удара и легко отправил мяч мимо голкипера – 1:0.

Уже через пять минут за дело взялся украинский легионер Ференцвароша Игорь Харатин. Защитники гостей неудачно сыграли в защите после подачи с фланга. Один из игроков сыграл рукой – пенальти.

К отметке подошел украинский полузащитник, который хладнокровно развел мяч и вратаря в разные углы – 2:0.

Футболисты Будафока смогли на 75 минуте сократить счет благодаря голу Жоре. Он откликнулся на передачу с фланга на дальнюю штангу и отправил мяч в пустые ворота – 2:1.

После победы Ференцварош – явный фаворит сезона. За 16 туров они получили 38 пунктов, опережая Фехервар Ивана Петряка на 9 очков. Будафок же находится рядом с зоной вылета – 9 строчка и 15 набранных пунктов.

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