Президент угорського Ференцвароша Габор Кубатов розповів про зарплату українського тренера Сергія Реброва. Кубатов переконує, що заробіток Реброва на топ-рівні, хоча тренер спростовує інформацію.

Як повідомляє M4 Sport, Кубатов заявив, що в Реброва "хороший" контракт з Ференцварошем.

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У нас хороший контракт з Ребровим. Якщо він і не серед найбільш високооплачуваних тренерів Європи, то точно має зарплату топ-рівня. Він може тут залишатися, тому що заробляє хороші гроші в хорошому клубі і відчуває себе так само,

– сказав Кубатов.

Ребров – фантастичний тренер

Разом з тим, президент угорців поділився думкою про Реброва. Він назвав екстренера Динамо непростою людиною зі складним характером.

"Іноді бачу, що людей турбує Ребров. Він міг би бути добрішими, частіше посміхатися, але він цього не робить. Нам цього достатньо. Він вкладає всі свої знання в клуб, ми знайшли один одного. У великому клубі це було б важче реалізувати. Ребров постійно думає, як провести наступне тренування, якого гравця потрібно перевірити, яку тактику використовувати. Це потрібно цінувати", – сказав Кубатов.

Водночас Ребров, коментуючи рівень своєї зарплати, заявив, що вона не дуже висока. Про це інформує Sport365.hu.

Моя базова зарплата – не дуже висока. Але я наполягав на деяких бонуси, якщо клуб доб'ється певних успіхів. Давайте подивимося правді в очі, футбол – бізнес. І ось так він повинен працювати скрізь: якщо хочете більшого – працюйте старанніше,

– заявив українець.

Досягнення Реброва у Ференцвароші

Ребров двічі поспіль привів Ференцварош до чемпіонства в Угорщині. Команда впевнено лідирує у сезоні-2020/2021.

Також Ребров вперше з 1995 року вивів Ференцварош у груповий етап Ліги чемпіонів.

У сезоні 2019/2020 Ференцварош вперше зіграв на груповому етапі Ліги Європи.