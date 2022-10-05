Не можем быть безразличными к ситуации в Украине, – президент Федерации футбола Португалии
Источник:Marca
Украина совместно с Испанией и Португалией подали заявку на проведение чемпионата мира в 2023 году. Об этом сообщили после брифинга в штаб-квартире УЕФА.
Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш прокомментировал решение добавить Украину в заявку на ЧМ-2030. Он подчеркнул, что для него это большая честь.
Украина совместно с Испанией и Португалией подали заявку на проведение ЧМ-2030
Гомеш: Для нас честь добавить Украину в заявку
Для нас честь добавить Украину в заявку. После вторжения в Украину Португалия и Федерация футбола Португалии являлись частью программы приема украинских семей. Мы открываем двери футбола для тех, кто больше всего в этом нуждается. Для кого-то включение Украины в заявку может показаться неожиданным, но мы считаем это логичным и правильным. Мы не можем быть безразличны к ситуации в Украине. Украина не исчезнет из нашей памяти,
– сказал португалец.
Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.
В заявлении указано, что у проекта есть полная поддержка президента УЕФА Александера Чеферина. Также заявку Украины поддерживают президент УАФ Андрей Павелко, правительства и руководители стран.
У Украины, Испании и Португалии есть конкурент
- Серьезно рассматривают совместную заявку Саудовской Аравии, Египта и Греции, даже если это означало бы проведение ЧМ зимой.
- Эти страны получат поддержку сразу трех конфедераций – Азии, Африки и Европы. Среди других претендентов – представители Южной Америки.