Володимир Продивус емоційно висловився щодо "вкраденого" в українського боксера Хижняка "золота" на Олімпіаді у Токіо.

Читайте також Справжній полтавський отаман, – Зеленський привітав Хижняка зі "сріблом" Олімпіади

Непрофесіоналізм судді

Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, у яких немає в голові ні розуміння історії та спортивної справедливості, ні здорового глузду,

– наголосив президент Федерації боксу України.

Продивус додав, що, можливо, "полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт". Він переконаний, що "золота" українського боксера позбавило абсолютно незрозуміле рішення судді.

Президент Федерації боксу вважає Хижняка легендою сучасного аматорського боксу.

"Срібло" Хижняка на Олімпіаді: що відомо

У фіналі Олімпіади-2020 українець Олександр Хижня провів бій проти бразильця Геберта Соузи.

Боксер з України здобув срібну нагороду після дуже дивного рішення суддів. У третьому раунді суддя не дозволив Хижняку продовжити бій, хоча Олександр сигналізував, що може це зробити.

Довідка. Україна у Токіо уже здобула 16 медалей: 1 золоту, 5 срібних, 10 бронзових.