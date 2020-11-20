Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак представил визуализацию биатлонного комплекса в Буковеле.

Брынзак на своей странице в фейсбук опубликовал видео проекта стадиона в Буковеле. Информации о том, когда будет завершено строительство спортивного объекта пока нет.

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"Как-то так будет выглядеть наш стадион в Буковеле, если будем живы и здоровы", – подписал пост Брынзак.

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Что известно о строительстве биатлонной базы в Буковеле

Строительство биатлонного комплекса в Буковеле началось летом прошлого года. Тогда же была выделена и первая часть средств на строительные работы – 50 миллионов гривен.

В конце марта капитан мужской сборной Украины Дмитрий Подручный, говоря о новой трассе в Буковеле, назвал ее "сырой", утверждая о необходимости ее доработки.

Уже в декабре 2020 года на стадионе должны пройти первые соревнования – открытый чемпионат Украины по биатлону.