Президент ФБУ Брынзак показал, как будет выглядеть биатлонный стадион в Буковеле: видео
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак представил визуализацию биатлонного комплекса в Буковеле.
Брынзак на своей странице в фейсбук опубликовал видео проекта стадиона в Буковеле. Информации о том, когда будет завершено строительство спортивного объекта пока нет.
Смотрите также Сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира в сезоне
"Как-то так будет выглядеть наш стадион в Буковеле, если будем живы и здоровы", – подписал пост Брынзак.
Что известно о строительстве биатлонной базы в Буковеле
Строительство биатлонного комплекса в Буковеле началось летом прошлого года. Тогда же была выделена и первая часть средств на строительные работы – 50 миллионов гривен.
В конце марта капитан мужской сборной Украины Дмитрий Подручный, говоря о новой трассе в Буковеле, назвал ее "сырой", утверждая о необходимости ее доработки.
Уже в декабре 2020 года на стадионе должны пройти первые соревнования – открытый чемпионат Украины по биатлону.
Поделиться новостью