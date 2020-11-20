Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак представив візуалізацію біатлонного комплексу в Буковелі.

Бринзак на своїй сторінці в фейсбуці опублікував відео проєкту стадіону в Буковелі. Інформації про те, коли буде завершено будівництво спортивного об'єкту поки немає.

Дивіться також Збірна України з біатлону оголосила склад на перший етап Кубка світу у сезоні

"Якось так буде виглядати наш стадіон в Буковелі, якщо будемо живі і здорові", – підписав пост Бринзак.

Якщо відео не відображається – перейдіть за посиланням.

Що відомо про будівництво біатлонної бази у Буковелі

Будівництво біатлонного комплексу в Буковелі почалося влітку минулого року. Тоді ж була виділена і перша частина коштів на будівельні роботи – 50 мільйонів гривень.

В кінці березня капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний, кажучи про нову трасу в Буковелі, назвав її "сирою", стверджуючи про необхідність її доопрацювати.

Вже у грудні 2020 року на стадіоні повинні пройти перші змагання – відкритий чемпіонат України з біатлону.