Суркис: Суперкубок уже надоел всем

Игорь Суркис хочет увидеть кубковый турнир в новом для Украины формате. Это позволит расширить количество претендентов на победу в Суперкубке страны.

Кстати Суркис рассказал о Шевченко как возможном тренере Динамо и оценил его провал в Дженоа

Президенту Динамо нравится то, как отформатировали Суперкубок в Испании. За кубок борются аж четыре команды. На этот раз за трофей сражались Реал, Барселона, Атлетик Бильбао и Атлетико. Победителем стал "Королевский клуб", который в финале победил команду из Бильбао (0:2).

По его мнению, именно в таком стиле стоит провести соревнования в Украине. Он назвал четверку претендентов, неожиданно было услышать из уст Суркиса харьковский Металлист, который пока что выступает и лидирует в Первой лиге страны.

Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-то даты... Сделайте такой турнир, как Испания. Возьмите, скажем, четыре команды: Динамо, Шахтер, Заря и, например, Металлист, если получится,

– рассказал Суркис.

"Это интересно, что-то новое"

Также владелец "бело-синих" включил сюда Днепр-1, который на зиму ушел на 3-м месте. А местом проведения такого Суперкубка назвал для примера Тернополь.

"Днепр-1 еще есть. Четыре команды поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это", – предложил президент Динамо.

К слову. Суперкубок Украины разыгрывается между чемпионом и победителем Кубка страны. Действующим обладателем трофея является донецкий Шахтер.