Суркіс: Суперкубок уже набрид усім

Ігор Суркіс хоче побачити кубковий турнір у новому для України форматі. Це дозволить розширити кількість претендентів на перемогу у Суперкубку країни.

До речі Суркіс розповів про Шевченка як можливого тренера Динамо та оцінив його провал в Дженоа

Президенту Динамо подобається те, як відформатували Суперкубок в Іспанії. За кубок борються аж чотири команди. Цього разу за трофей бились Реал, Барселона, Атлетік Більбао та Атлетіко. Переможцем став "Королівський клуб", який у фіналі переміг команду з Більбао (0:2).

На його думку, саме у такому стилі варто провести змагання в Україні. Він назвав четвірку претендентів, несподівано було почути з вуст Суркіса харківський Металіст, який поки що виступає та лідирує у Першій лізі країни.

Суперкубок уже набрид усім. Його вже переносили, знаходили якісь дати... Зробіть такий турнір, як Іспанія. Візьміть, скажімо, чотири команди: Динамо, Шахтар, Зоря і, наприклад, Металіст, якщо вийде,

– розповів Суркіс.

"Це цікаво, щось нове"

Також власник "біло-синіх" включив сюди Дніпро-1, який на зиму перерву пішов на 3-му місці. А місцем проведення такого Суперкубку назвав для прикладу Тернопіль.

"Дніпро-1 ще є. Чотири команди поїхали до Тернополя і там зіграли два півфінали, як Іспанія зараз провела. Це цікаво, щось нове. Працюйте над цим. Розвивайте це", – запропонував президент Динамо.

До слова. Суперкубок України розігрується між чемпіоном та переможцем Кубка країни. Чинним володарем трофею є донецький Шахтар.