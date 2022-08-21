Цыганков не раб, – Суркис рассказал, поставило ли Динамо бан на трансфер лидера

Виктор Цыганков продолжает входить в шорт-лист европейских клубов. Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, поставили ли киевляне бан на трансфер лидера команды.

Игорь Суркис: Насильно у Динамо его никто не держит

Владелец киевского клуба заверил, что Динамо рассмотрит все предложения по Виктору Цыганкову. "Бело-синие" не держат футболиста в рабстве и готовы отпустить его в Европу.

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Игорь Суркис рассказал, что на данный момент клубу нет предложений по правому вингеру. Поэтому он будет дальше играть в бело-голубой футболке.

Цыганков может уйти, он ведь не раб, и насильно в Динамо его никто не держит. Но если достойного предложения не поступит, то он и дальше будет играть во благо Динамо. Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день к нему нет предложений, если поступят – будем рассматривать,

– ответил президент киевлян.

Отметим, что испанский Вильярреал и итальянская Аталанта интересовались лидером Динамо. Но Цыганков ждет более приличного варианта.

Карьера Цыганкова в Динамо

Воспитанник Динамо, в 2016 году перешедший в главную команду киевлян.

Со временем стал стабильным игроком основы, а затем превратился в лидера Динамо.

В новом сезоне провел 4 матча, в которых отличился одним голом и ассистом. Первый гол в сезоне-2022/2023 Виктор забил в ответном матче квалификации Лиги чемпионов в ворота Штурма. Это взятие ворот он посвятил Украине