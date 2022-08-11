По данным журналиста Игоря Бурбаса, агент Пере Гвардиола, являющийся братом тренера Пепа Гвардиолы, занимается поиском команды для Виктора Цыганкова. И было два предложения для продолжения карьеры украинца от европейских клубов.

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Одно из предложений было от испанского Вильярреала.

"Не прямое приглашение, а интерес со стороны испанского Вильярреала. На что "покрутил носом" Витя с его окружением. Все-таки ожидает более солидного варианта", – рассказал Игорь Бурбас.

Следует отметить, что в сезоне 2020/2021 Вильярреал победил в Лиге Европы. И по пути в финал команда дважды победила Динамо с одинаковым счетом 2:0 в 1/8 финала. В сезоне 2021/2022 "желтая субмарина" выступала в Лиге чемпионов, где дошла до полуфинала. В плей-офф команда выбила итальянский Ювентус и немецкую Баварию и уступила английскому Ливерпулю. В сезоне 2022/2023 команда в еврокубках будет выступать в Лиге конференций (начнет с квалификации), ведь заняла седьмое место в чемпионате Испании в прошлом сезоне.

Более серьезный вариант был со стороны итальянской Аталанты. Там выступает игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Также в клубе был и Виктор Коваленко, но его отправили в аренду в итальянскую специю.

"Что смущало Цыганкова самого – в сборной он наслушался разговоров Малиновского и Коваленко, что там настолько тяжелый тренировочный процесс в Гасперини, что его это отпугало", – рассказал Игорь Бурбас.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего Цыганкова в 25 миллионов евро. Однако его контракт с Динамо действует только до лета 2023 года. Если он не подпишет новый контракт с Динамо, то уже с 1 января 2023 года может подписать предварительный контракт с любым клубом, куда перейдет бесплатно свободным агентом летом 2023 года.