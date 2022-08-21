Ігор Суркіс: Насильно у Динамо його ніхто не тримає

Власник київського клубу запевнив, що Динамо розгляне усі пропозиції по Віктору Циганкову. "Біло-сині" не тримають футболіста у рабстві та готові відпустити його у Європу.

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Ігор Суркіс розповів, що наразі клуб немає пропозицій по правому вінгеру. Тому він далі гратиме у біло-блакитній футболці.

Циганков може піти, він же не раб, і насильно у Динамо його ніхто не тримає. Але якщо гідної пропозиції не надійде, то він і далі гратиме на благо Динамо. Разом з Циганковим ми вирішимо, що робити далі. На сьогодні щодо нього немає пропозицій, якщо надійдуть – розглядатимемо,

– відповів президент киян.

Відзначимо, що іспанський Вільярреал та італійська Аталанта цікавилась лідером Динамо. Але Циганков чекає більш солідного варіанту.

Цікаво. Циганков має чинний контракт із Динамо, який спливає вкінці червня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість вінгера складає 25 мільйонів євро.

Кар'єра Циганкова у Динамо