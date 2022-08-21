Игорь Суркис: Насильно у Динамо его никто не держит

Владелец киевского клуба заверил, что Динамо рассмотрит все предложения по Виктору Цыганкову. "Бело-синие" не держат футболиста в рабстве и готовы отпустить его в Европу.

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Игорь Суркис рассказал, что на данный момент клубу нет предложений по правому вингеру. Поэтому он будет дальше играть в бело-голубой футболке.

Цыганков может уйти, он ведь не раб, и насильно в Динамо его никто не держит. Но если достойного предложения не поступит, то он и дальше будет играть во благо Динамо. Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день к нему нет предложений, если поступят – будем рассматривать,

– ответил президент киевлян.

Отметим, что испанский Вильярреал и итальянская Аталанта интересовались лидером Динамо. Но Цыганков ждет более приличного варианта.

Любопытно. У Цыганкова есть действующий контракт с Динамо, который истекает в конце июня 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость вингера составляет 25 миллионов евро.

Карьера Цыганкова в Динамо