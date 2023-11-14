У липні 2023 року Євген Коноплянка підписав контракт із румунським ЧФР Клуж. З того часу він лише 4 рази виходив на поле у футболці нового клубу, у сумі провівши лише 54 хвилини ігрового часу.

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Повна довіра від керівництва

Причиною цьому стали травми, які не дозволяють йому набрати форму. Проте в українського вінгера продовжують вірити та сподіваються, що Коноплянка зробить різницю у найвідповідальніший момент. Про те, у якому стані наразі перебуває Євген, розповів президент ЧФР Клуж Нелу Варга:

"Хочу повідомити вам про ситуацію з Коноплянкою. Я говорив з Євгеном, а він спілкувався з тренером. Йому не пощастило з травмою. Щоразу, коли він мав повноцінно повернутися, з’являлися проблеми.

Тож я вирішив не наполягати, щоб не витрачати гроші на лікування. Я маю виплачувати зарплату, причому немалу, тому хочу отримувати вигоду від присутності цього гравця у ЧФР. Тому я терпляче ставився до нього. Коли саме Коноплянка вступить у гру – це повідомить тренер".

Варга вкотре продемонстрував повну довіру до колишнього гравця збірної України та запевнив, що Євген виправдає свій трансфер.

Коноплянка одужав, і я запевняю вас, він стане нашою секретною зброєю у плей-офф. Ми підписали його, щоб додати у якості. Ви побачите, що в плей-офф він буде нашим основним гравцем,

– підсумував президент ЧФР.

Зазначимо, що Євген Коноплянка в останніх двох із чотирьох матчів ЧФР виходив на футбольне поле на заміну, проте результативними діями поки не відзначався.

Довідка. Наступний матч ЧФР Клуж зіграє 25 листопада проти УТА Арад. Наразі клуб Коноплянки посідає друге місце в чемпіонаті Румунії, відстаючи від Стяуа на три залікові бали.