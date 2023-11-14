У липні 2023 року Євген Коноплянка підписав контракт із румунським ЧФР Клуж. З того часу він лише 4 рази виходив на поле у футболці нового клубу, у сумі провівши лише 54 хвилини ігрового часу.
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Повна довіра від керівництва
Причиною цьому стали травми, які не дозволяють йому набрати форму. Проте в українського вінгера продовжують вірити та сподіваються, що Коноплянка зробить різницю у найвідповідальніший момент. Про те, у якому стані наразі перебуває Євген, розповів президент ЧФР Клуж Нелу Варга:
"Хочу повідомити вам про ситуацію з Коноплянкою. Я говорив з Євгеном, а він спілкувався з тренером. Йому не пощастило з травмою. Щоразу, коли він мав повноцінно повернутися, з’являлися проблеми.
Тож я вирішив не наполягати, щоб не витрачати гроші на лікування. Я маю виплачувати зарплату, причому немалу, тому хочу отримувати вигоду від присутності цього гравця у ЧФР. Тому я терпляче ставився до нього. Коли саме Коноплянка вступить у гру – це повідомить тренер".
Варга вкотре продемонстрував повну довіру до колишнього гравця збірної України та запевнив, що Євген виправдає свій трансфер.
Коноплянка одужав, і я запевняю вас, він стане нашою секретною зброєю у плей-офф. Ми підписали його, щоб додати у якості. Ви побачите, що в плей-офф він буде нашим основним гравцем,
– підсумував президент ЧФР.
Зазначимо, що Євген Коноплянка в останніх двох із чотирьох матчів ЧФР виходив на футбольне поле на заміну, проте результативними діями поки не відзначався.