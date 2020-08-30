Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал капитана "Барселоны" Лионеля Месси перейти в "Ньюэллс Олд Бойз".

Несмотря на желание Лео уехать в Англию, президент Аргентины попросил его вернуться на родину. Его слова приводит испанское издание Marca.

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Ты в сердцах всех нас, а мы никогда не имели возможности увидеть тебя в игре в нашей стране. Порадуй нас, заверши карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз", это же твой клуб,

– Альберто Фернандес.

Карьера Месси в "Ньюэллс"

Месси играл за "Ньюэллс" лишь в юношеском возрасте – с 8 до 13 лет. А в 2000 году уехал в Испанию, где попал в школу "Барселоны".

Уже в 17 лет, в 2004-м, он начал выступать за основной состав, один из первых матчей проведя в Лиге чемпионов в Донецке против "Шахтера". В 18 лет Лионель начал выступления за сборную Аргентины, хотя имеет также гражданство Испании.

Что известно о трансфере Месси