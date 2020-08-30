Президент Аргентины решил вмешаться в будущее Лионеля Месси
Президент Аргентины Альберто Фернандес призвал капитана "Барселоны" Лионеля Месси перейти в "Ньюэллс Олд Бойз".
Несмотря на желание Лео уехать в Англию, президент Аргентины попросил его вернуться на родину. Его слова приводит испанское издание Marca.
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Ты в сердцах всех нас, а мы никогда не имели возможности увидеть тебя в игре в нашей стране. Порадуй нас, заверши карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз", это же твой клуб,
– Альберто Фернандес.
Карьера Месси в "Ньюэллс"
Месси играл за "Ньюэллс" лишь в юношеском возрасте – с 8 до 13 лет. А в 2000 году уехал в Испанию, где попал в школу "Барселоны".
Уже в 17 лет, в 2004-м, он начал выступать за основной состав, один из первых матчей проведя в Лиге чемпионов в Донецке против "Шахтера". В 18 лет Лионель начал выступления за сборную Аргентины, хотя имеет также гражданство Испании.
Что известно о трансфере Месси
- После провального сезона 2019/2020, в котором "Барселона" осталась без трофеев, Месси принял решение покинуть каталонский клуб.
- Впрочем, "Барселона" отказывается отпускать аргентинца. Каталонский клуб вроде хочет продлить контракт с Лео.
- Также сообщалось, что "Барселона" может отпустить Месси за 700 миллионов евро.
- В то же время Месси якобы планирует официально объявить, что он хочет покинуть "Барселону". Лионель хотел собрать пресс-конференцию, однако помешал карантин. Следовательно, сообщение от Месси ожидают в соцсетях.
- Иностранные журналисты сообщают, что Месси стремится перейти в "Манчестер Сити" и снова работать с Пепом Гвардиолой.