Президент Аргентини Альберто Фернандес закликав капітана "Барселони" Ліонеля Мессі перейти в "Ньюеллс Олд Бойз".

Незважаючи на бажання Лео виїхати до Англії, президент Аргентини попросив його повернутися на батьківщину. Його слова наводить іспанське видання Marca.

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Ти в серцях всіх нас, а ми ніколи не мали можливості побачити тебе в грі в нашій країні. Порадуй нас, заверши кар'єру в "Ньюеллс Олд Бойз", це ж твій клуб,

– Альберто Фернандес.

Кар'єра Мессі в "Ньюеллсі"

Мессі грав за "Ньюеллс" лише в юнацькому віці – з восьми до 13 років. А у 2000 році виїхав до Іспанії, де потрапив в школу "Барселони".

Уже в 17 років, в 2004-му, він почав виступати за основний склад, один з перших матчів провівши в Лізі чемпіонів в Донецьку проти "Шахтаря". У 18 років Ліонель почав виступи за збірну Аргентини, хоча має також громадянство Іспанії.

Що відомо про трансфер Мессі