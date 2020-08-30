Президент Аргентини вирішив втрутитися в майбутнє Ліонеля Мессі
Президент Аргентини Альберто Фернандес закликав капітана "Барселони" Ліонеля Мессі перейти в "Ньюеллс Олд Бойз".
Незважаючи на бажання Лео виїхати до Англії, президент Аргентини попросив його повернутися на батьківщину. Його слова наводить іспанське видання Marca.
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Ти в серцях всіх нас, а ми ніколи не мали можливості побачити тебе в грі в нашій країні. Порадуй нас, заверши кар'єру в "Ньюеллс Олд Бойз", це ж твій клуб,
– Альберто Фернандес.
Кар'єра Мессі в "Ньюеллсі"
Мессі грав за "Ньюеллс" лише в юнацькому віці – з восьми до 13 років. А у 2000 році виїхав до Іспанії, де потрапив в школу "Барселони".
Уже в 17 років, в 2004-му, він почав виступати за основний склад, один з перших матчів провівши в Лізі чемпіонів в Донецьку проти "Шахтаря". У 18 років Ліонель почав виступи за збірну Аргентини, хоча має також громадянство Іспанії.
Що відомо про трансфер Мессі
- Після провального сезону 2019/2020, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.
- Втім, "Барселона" відмовляється відпускати аргентинця. Каталонський клуб начебто хоче продовжити контракт з Лео.
- Також повідомлялося, що "Барселона" може відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.
- Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.
- Іноземні журналісти повідомляються, що Мессі прагне перейти у "Манчестер Сіті" та знову працювати з Пепом Гвардіолою.