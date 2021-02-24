Президент Аргентины Альберто Фернандес был приглашен в Мексику на празднование 200-летия независимости страны. Чтобы улететь в эту страну, он арендовал самолет, принадлежащий футболисту Лионелю Месси.

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил личное приглашение от мексиканского президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Но возникла проблема с тем, чтобы добраться до Мексики. На помощь пришел самолет, принадлежащий Лео Месси.

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Аренда самолета на четыре дня обошлась президенту Аргентины в 160 тысяч долларов. Этот самолет был избран, ведь он отвечал всем медицинским нормам по профилактике коронавируса.

Месси приобрел этот самолет в 2018 году за 15 миллионов долларов в США. Это Gulfstream V 2004 года. На борту есть кухня, две ванные комнаты и 16 мест, которые можно превратить в 8 коек.

На трапе самолета написаны имена Лео, его жены Антонелы и их троих детей – Тиаго, Чиро и Матео.

На хвосте самолета размещена стилизованная цифра "10", под которой Месси играет в Барселоне и сборной Аргентины.

Когда Месси не использует этот самолет, он стоит в аэропорту города Росарио, где и родился футболист.