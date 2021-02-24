Президент Аргентини Альберто Фернандес був запрошений до Мексики на святкування 200-ліття незалежності країни. Щоб полетіти до цієї країни, він орендував літак, який належить футболісту Ліонелю Мессі.

Президент Аргентини Альберто Фернандес отримав особисте запрошення від мексиканського президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Але виникла проблема з тим, щоб дістатися до Мексики. На допомогу прийшов літак, який належить Лео Мессі.

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Оренда літака на чотири дні обійшлася президенту Аргентини в 160 тисяч доларів. Цей літак було обрано, адже він відповідав усім медичним нормам щодо профілактики коронавірусу.

Мессі придбав цей літак у 2018 році за 15 мільйонів доларів в США. Це Gulfstream V 2004 року. На борту є кухня, дві ванні кімнати та 16 місць, які можна перетворити на 8 ліжок.

На трапу літака написані імені Лео, його дружини Антонели та їх трьох дітей – Тіаго, Чіро та Матео.

На хвості літака розміщена стилізована цифра "10", під якою Мессі грає в Барселоні та збірній Аргентини.

Коли Мессі не використовує цей літак, він стоїть в аеропорті міста Росаріо, де і народився футболіст.