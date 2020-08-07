Милий кіт, який у травні підірвав мережу, ставши футбольним воротарем, дав приклад іншим пухнастим красеням. Цього разу мережу підірвав рудий кіт, який ловить м'ячі.

Гольфістка та блогерка Еллісон Флейк зняла відео, як її кіт спритно ловить м'ячі. Про це повідомляє 24 канал.

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Дівчина опублікувала відео у своєму інстаграмі. На ньому пухнастий кіт відбив декілька ударів, які Флейк завдала ключкою для гольфу.

Після того, як кіт вирішив, що довів своє вміння стояти на воротах, він завершив тренування.

У травні Еллісон Флейк публікувала схоже відео.

Відео з котами фейки?

У травні у мережі з'явилося відео, де кіт стояв на воротах та відбивав м'ячі. Через це кота назвали Мяунуелем Ноєром на честь відомого голкіпера "Баварії" та збірної Німеччини Мануеля Ноєра.

Втім, згодом автор відео розповів, що відео було змонтована, а кіт лінивий і не спроможний відбивати м'ячі.

Відтак, не відомо, чи Еллісон Флейк теж не змонтувала відео, щоб прославити свого улюбленця.