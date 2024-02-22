УЕФА назвала претендентов на награду "Гол недели" в Лиге чемпионов: видео

В течение 20-21 февраля состоялись очередные матчи плей-офф Лиги чемпионов. По их результатам УЕФА выбрала четверку лучших забитых мячей, которые претендуют на звание "Гол недели".

Команды в течение этих двух дней не продемонстрировали заоблачной результативности, поэтому на попадание в подборку претендовали лишь шесть футболистов. В конце концов в нее не вошло взятие ворот Марко Арнаутовича и Люка Де Йонга.

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Лучшие голы недели в ЛЧ

Итоговыми претендентами стали:

Вендерсон Галено с дальним выстрелом в ворота Арсенала

Роберт Левандовски с ловкой реализацией момента в поединке против Наполи

Дониелл Мален и его точный удар в ближний угол в матче против родного ПСВ

Виктор Осимхен и его важный гол после удачной борьбы против защитника Барселоны.

Смотрите видео претендентов на награду

Отметим, что проголосовать за лучший гол недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

. Ответные матчи команд, которые играли на этой неделе в ЛЧ состоятся 12 и 13 марта. Все поединки начнутся в 22:00.