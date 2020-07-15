"Минай" еще до завершения сезона решил расстаться с несколькими футболистами. Сразу восемь игроков покинули клуб, у двух из них завершилась арендная сделка.

Информацию о таких кадровых изменениях сообщил официальный сайт клуба.

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Кадровые изменения

Команду покинули: Максим Гавриленко, Вадим Страшкевич, Олег Маик, Орхан Ибадов, Антон Кича и Артем Кулинич.

Также закончилась аренда бразильских легионеров Антонио Сантоса и Энрике Араужо.

Ни один из футболистов не сыграл более 50 матчей за основу клуба.

Больше всего поединков среди всех игроков, покинувших команду, провел за "Минай" Максим Гавриленко. Он провел за клуб 47 матчей и забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Вадим Страшкевич сыграл 24 матча (2 гола, 2 асиста), Олег Маик – 21 игру (3 гола), Артем Кулинич – 18, Антон Кича – 14 (1 гол, 1 передача), Энрике Араужо – 10 (2 гола), Антонио Сантос – 15 (1 голевая передача).

Добавим, что "Минай" в матче против "Металлиста-1925" одержал минимальную победу. Единственный гол забил Стасюк на 57-й минуте.

Сейчас команда из Закарпатья занимает третье место, в активе команды 44 пункта. Лидером Первой лиги является "Ингулец" с 47 очками. На второй позиции располагается "Агробизнес" (46 набранных пунктов).